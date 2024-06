Cultura Ex de Gisele Bündchen teria affair com brasileira; saiba quem é a influenciadora

Tom Brady pode ter engatado em um novo relacionamento após o divórcio com Giselle Bündchen. Segundo o colunista Matheus Baldi, o ex-jogador de futebol americano estaria vivendo um affair com a influenciadora brasileira Isabella Settanni.

De acordo com as informações do colunista, eles teriam se conhecido por amigos em comum e já estariam se relacionando há algum tempo. Os dois teriam sido vistos saindo juntos, em compromissos que aconteceram fora do Brasil.

Quem é Isabella Settanni?

Isabella Settani é influenciadora, com cerca de 200 mil seguidores no Instagram, além de modelo, publicitária e empresária. Adora compartilhar detalhes de sua vida, como suas viagens luxuosas.

É apaixonada por surfe e esqui, algo que também está sempre presente em suas redes sociais. Ela também é herdeira da JJ Alimentos, uma distribuidora de produtos hortifrutigranjeiros. Em 2014, namorou o surfista Gabriel Medina por quase um ano, mas longe dos holofotes.