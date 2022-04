Ex-BBBs 22 se reencontram em noite de carnaval na Sapucaí

A noite agitada do carnaval da Sapucaí contou com a presença de participantes já eliminados do programa de TV Big Brother Brasil 22. Nesta sexta-feira, 22, os ex-BBBs marcaram presença nos camarotes da Avenida da capital fluminense e alguns até desfilaram como convidados.

Natália e Brunna Gonçalves foram destaques da escola de samba Beija-Flor. Ambas desfilaram como “rainha da quebrada” em um dos carros alegóricos da escola.

As duas foram aplaudidas pelos brothers que ainda estão dentro da casa, Douglas Silva, Eliezer e Paulo André e puderam assistir ao desfile dentro do reality.

Arthur Aguiar não viu a passagem das ex-colegas porque estava dormindo, após alegar que não se sentia bem por ter perdido a última prova da edição.

Quem também marcou presença na Avenida foi a artista Linn da Quebrada, que reencontrou amigos e personalidades e tirou fotos com vários deles, incluindo a ex-participante Jessilane, que aproveitou o carnaval da Sapucaí pela primeira vez na vida.

Pedro Scooby, o mais recente eliminado do BBB 22, também curtiu a festa em menos de 24 horas após sair do programa. Acompanhado da mulher, Cíntia Dicker, o brother estava superanimado ao participar do evento e chegou a subir no palco do show do rapper e amigo L7nnon.

Além dele, os ex-participantes Gustavo e Laís curtiram a noite juntos, após assumirem o relacionamento que iniciaram enquanto estavam confinados. A noite ainda contou com a presença do ex-BBBs Maria, Bárbara, Vyni, Larissa e Luciano.