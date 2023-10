Ex-BBB Marcos Harter passa por transplante de rim: ‘Oportunidade de vida nova’

O ex-BBB Marcos Harter passou por um transplante de rim nesta semana. Marcos revelou que está bem em publicação nas redes sociais.

No Instagram, o ex-participante do Big Brother Brasil 17 agradeceu a doadora do órgão com uma foto em que ele aparece emocionado no quarto do hospital.

“Senti no peito um estufar de sensações boas e desabei a chorar na noite pré-transplante. Eu senti a verdadeira gratidão! Gratidão eterna a você, minha nova irmã. Vou cuidar de você até o fim. Te amo muito”, concluiu.

Marcos foi expulso do reality show da Globo após acusações de agressões físicas contra sua então namorada no confinamento Emilly Araújo. Ela foi a vencedora da edição de 2017.