Ex-BBB Gyzelle Soares relembra beijo em Pedro Bial: Foi incrível

A ex-BBB Gyzelle Soares relembrou o beijo que deu em Pedro Bial depois da sua participação no reality show da Globo.

Em entrevista ao podcast Não é nada pessoal, a atriz e modelo comentou que o beijo aconteceu em 2012, quando ela estava trabalhando na divulgação do filme francês Dépression et des Potes (Depressão entre Amigos), em que ela participa.

“A gente se encontrou em um Porcão do Rio de Janeiro uma rede de churrascarias. Naquela época foi só um beijo. Foi incrível, foi muito legal.. Eu sempre tive um amor platônico em relação a homens mais experientes. Mas com o Pedro não foi amor platônico porque teve o beijinho”, disse.

Gyzelle foi finalista do BBB 8, que teve Rafinha como vencedor. Ela também participou recentemente do reality A Grande Conquista, da Record, novamente ficando entre os finalistas. Ao podcast, a ex-BBB revelou, no entanto, que não pretende mais se aventurar em novos realities shows.

“Eu não vou mais fazer realities show. Não vou fechar portas, mas é um trabalho mental enorme. Principalmente quando você é rejeitada, silenciada e não pode se defender”, disse.