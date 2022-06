Ex-BBB Gabi Martins diz se arrepender de procedimentos estéticos

Em maio do ano passado, a cantora sertaneja Gabi Martins apareceu com uma nova aparência após alguns procedimentos estéticos. Agora, mais de um ano depois, ela contou que se arrependeu.

“Mudei tudo. Cabelo, boca, fiz harmonização facial, queixo e até o próprio nariz. Naquele momento eu me empolguei. Confesso que me arrependi um pouco”, disse em entrevista a Daniela Albuquerque, no programa Sensacional, da RedeTV!.

A ex-BBB contou que, na época, as mudanças agradaram, mas as críticas do público na internet a fizeram mudar de ideia. “Eu senti que poderia ter feito menos. As pessoas começaram a falar e eu, vendo aquilo, pensei: ‘Não devia ter feito isso, não'”, explica.

Ela reforçou que todos os procedimentos foram feitos de maneira consciente e por vontade própria. “Tudo o que fiz foi porque eu realmente queria.”

Após a mudança de opinião, Gabi iniciou um processo de reversão das intervenções. “Coloquei para retirar. Depois foi saindo naturalmente, mas faz um tempo que eu não faço. Esses procedimentos eu me arrependi.”

A cantora confessou que cobranças estéticas do passado geraram nela um quadro de depressão. “Meu antigo empresário me cobrava: ‘Você está gorda, está magra’. Ele me pressionava muito. Fui me diminuindo e distorcendo a realidade para fazer as coisas darem certo do jeito dele e acabei entrando em depressão.”

Após sua participação no BBB 20, ela disse que passou a não se importar mais com essas questões. “Eu entrei no Big Brother e naquele momento a aparência não era importante para mim. Depois disso fui me aceitando, vivendo de outra forma, passei a não me cobrar tanto e me amar mais.”