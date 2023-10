Ex-ator mirim baleado por policial está internado em UTI; estado é grave

O ex-ator mirim Guillermo Hundadze, de 25 anos, está em estado grave em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após ser baleado por um policial militar na tarde da última segunda-feira, 23. Em nota, a família do ex-ator informa que ele passou por uma cirurgia, e pede orações por Hundadze.

“Até o momento, ele passou por uma cirurgia e atualmente se encontra em estado grave na UTI. Pedimos para quem gosta do Gui e o acompanha para que façam uma oração pela vida dele e para que ele se recupere o mais rápido possível, por favor”, diz a nota.

“Para as pessoas que estão desferindo ódio nas redes, tenham respeito e empatia com a família e, principalmente, com ele! O Gui é um bom amigo, filho, neto e namorado. Quem o conhece, sabe que ele é muito mais do que o conteúdo dos vídeos postados, ele é jovem e tem muito para viver e aprender”, finaliza a família no texto .

Guillermo Hundadze teria se envolvido em uma briga de trânsito com o policial na Ponte das Bandeiras, na zona norte de São Paulo. Ele e o PM, um homem de 27 anos, se desentenderam durante uma ultrapassagem. Com o início da discussão, o ex-ator desceu do carro com uma arma na cintura. O policial então sacou a própria arma e atingiu Guillermo.

Hundadze ficou conhecido por interpretar Quinzinho na novela Eterna Magia, da TV Globo. Após alguns anos, deixou a carreira de ator e passou a trabalhar como influenciador e youtuber. Ele acumula 13 mil seguidores no Instagram e mais de 700 mil inscritos no Youtube.

Nos seus vídeos, Hundadze fala sobre carros e sua rotina no trânsito. Dois de seus vídeos mais assistidos mostram encontros do ex-ator mirim com policiais. Em outro, ele se envolve em uma briga de trânsito.