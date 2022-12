Ex-âncora do ‘Cidade Alerta’ de Porto Alegre é encontrado morto em casa

Ex-apresentador do Cidade Alerta gaúcho, Voltaire Porto, 47 anos, foi encontrado morto em sua casa na noite desta terça-feira, 13. Ele comandou o programa da RDC TV (afiliada da RecordTV no Estado) por seis anos e, por dez anos, foi o âncora do Balanço Geral aos sábados.

O jornalista permaneceu na emissora até março deste ano. Atualmente, ele comandava o Bom Dia, jornal da Rádio Guaíba – também do Grupo Record. A confirmação de sua morte veio através da rádio. O jornalista Fabiano Brasil leu, durante o programa Contraponto, as notas de pesar da RecordTV e da Rádio Guaíba.

A RDC lamentou o falecimento do jornalista e exaltou a sua colaboração com a emissora. “O apresentador contribuiu muito com a história do jornalismo gaúcho, atuando brilhantemente na TV e no rádio”, escreveu. A Rádio Guaíba, por sua vez, destacou a capacidade de adaptação de Porto. “Profissional versátil, dono de uma espontaneidade ímpar e detentor do dom da comunicação, o jornalista tinha uma audiência cativa”.

Não foi divulgada a causa da morte e também não foi informado quando e onde será o velório do jornalista. Voltaire deixa a mulher, Kamila Machado, e três filhos.

Leia a nota de pesar da RDC TV

A RDC TV lamenta o falecimento do jornalista e apresentador Voltaire Porto, ocorrido na noite desta terça-feira (13).

O apresentador contribuiu muito com a história do jornalismo gaúcho, atuando brilhantemente na TV e no rádio. Atualmente, apresentava o Bom Dia, na Rádio Guaíba.

Manifestamos toda a nossa solidariedade à família e aos amigos neste momento de dor.

Leia a nota de pesar da Rádio Guaíba

A Rádio Guaíba lamenta profundamente a morte do jornalista e apresentador Voltaire Porto, ocorrida nesta terça-feira.

Voltaire comandava o programa Bom Dia, um dos mais tradicionais da grade da emissora, entre segunda e sexta-feira, das 5h30min às 7h.

Profissional versátil, dono de uma espontaneidade ímpar e detentor do dom da comunicação, o jornalista tinha uma audiência cativa.

Os amigos e colegas se solidarizam com a família neste momento de profunda dor.