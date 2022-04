Cultura Ewan McGregor vai se casar com atriz que foi pivô do fim de casamento de 22 anos

O ator Ewan McGregor vai se casar na próxima sexta-feira, 22, com a atriz Mary Elizabeth Winstead, que foi sua colega de elenco na série Fargo. O romance começou quando eles ainda eram casados com outras pessoas. A informação foi revelada ao site Page Six.

Para o site norte-americano, uma fonte disse que eles estão mais apaixonados do que nunca e que o nascimento do primeiro filho deles, em junho de 2021, fortaleceu ainda mais a relação.

Em 2017, Ewan e Mary foram flagrados por um paparazzo aos beijos em uma cafeteria em Londres. Depois do escândalo, o ator terminou o casamento de 22 anos com Eve Mavrakis. Mary Elizabeth era casada há sete anos com Riley Stearns e também se divorciou.

Já em 2019, o astro de Star Wars comprou uma casa com Mary Winstead em Los Angeles e finalizou o divórcio com Eve Mavrakis em agosto de 2020. Ewan McGregor teve quatro filhos com a ex-mulher: Clara, Esther, Jamyan e Anouk. Laurie, de apenas dez meses, é a primeira filha da atriz Mary e a quinta de Ewan.