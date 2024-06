Evento dedicado ao café reúne 130 marcas na Bienal de São Paulo

Pelo terceiro ano consecutivo, o São Paulo Coffee Festival será realizado na Bienal de São Paulo de 21 a 23 de junho, celebrando a comunidade e a cultura do café na maior cidade da América Latina. O evento, que nasceu em Londres há mais de 10 anos, é realizado na capital paulista pela Espresso&CO em parceria com a Allegra Events.

Neste ano, serão 130 marcas expositoras e uma estimativa de público de 15 mil visitantes, um crescimento de 20% em relação às edições anteriores. Voltado principalmente para o consumidor final e protagonizado pelos cafés especiais, o SPCF terá degustações, atividades interativas, workshops, boa comida e atrações musicais.

Entre os convidados para ministrar aulas e workshops estão Pedro Frade, chef pâtissier da Confeitaria Caramelo; Wanderson Medeiros, chef do restaurante Canto do Picuí; Fernanda Valdívia, da padaria Deli Garage; e Fábio Vieira, chef executivo do Santo Grão.

Programação inclui ainda aula de torrefação, apresentação de baristas, discussões interativas e oficinas com profissionais e especialistas, além da Copa Barista, que premiará em dinheiro os melhores competidores na preparação de expressos, cappuccinos e filtrados. “O festival, além de celebrar a paixão pelo café, desempenha um papel crucial no desenvolvimento do consumo no mercado interno”, diz Caio Alonso, diretor da Espresso&CO, realizadora do São Paulo Coffee Festival.

São Paulo Coffee Festival

Fundação Bienal de São Paulo:

Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº,

Vila Mariana. Começa 6ª (21).

6ª, 14h às 21h; sáb. e dom., 10h às 18h. Ingressos a partir de R$ 60 no site Ticket360.com.br. Até 23/6

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.