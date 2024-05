Evelyn Regly explica processo de ovodoação; entenda e veja outras famosas que congelaram óvulos

A influenciadora digital Evelyn Regly, de 40 anos, falou no podcast Macrobaby sobre maternidade e suas tentativas de gravidez. Hoje, ela é mãe de Alana, de 1 ano, e Lucas, de 4.

“Depois do casamento, queria muito engravidar, a gente tentava e nada de conseguir”, revelou. “Quando finalmente consegui engravidar, era outra gravidez ectópica. Fiquei arrasada, muito triste mesmo. Daí, veio a notícia do médico: eu só poderia engravidar com a fertilização in vitro.”

“Na época, não tínhamos dinheiro, então entrei em um programa de ovodoação compartilhada”, contou Evelyn, afirmando que se trata de um programa voltado para pessoas sem condições financeiras para a fertilização in vitro.

“Você se cadastra em uma clínica e uma pessoa com condições paga o seu tratamento, em troca de metade dos seus óvulos. É um processo muito caro, e nem todas as famílias que têm condições financeiras têm acesso aos medicamentos necessários. Além disso, envolve a questão da idade: na época que fiz o tratamento, o médico já sugeriu que eu congelasse os óvulos para não precisar passar por outro ciclo de hormônios, muito perigoso,” explica ela.

“Depois de todo esse processo, e de uns 8 anos tentando engravidar, tive 4 perdas no total. Quando finalmente tive condições de fazer o tratamento de congelamento, o médico me orientou a fazê-lo, e eu congelei os embriões. Congelei com 32 anos, no total 8 embriões, e tenho 6 congelados até hoje. É um processo muito difícil e doloroso, mas no final deu tudo certo”, comemorou.

Famosas que já congelaram óvulos

O congelamento de óvulos tem se tornado uma prática comum entre mulheres que desejam adiar a maternidade, seja por razões profissionais, de saúde ou pessoais. Veja algumas famosas que já optaram pelo procedimento:

Claudia Raia: a atriz, que engravidou de seu terceiro filho aos 57 anos, contou que conseguiu o feito graças a esse e outros tratamentos.

Ivete Sangalo: a cantora engravidou pela segunda vez aos 45, quando teve as gêmeas Marina e Helena. Ela já havia congelado os óvulos pensando em uma gravidez após os 40.

Paolla Oliveira: aos 42 anos, Paolla já declarou que não sabe se quer ter filhos, mas congelou os óvulos por recomendação médica.

Paula Fernandes: a cantora, hoje com 39 anos, também não sabe se quer ter filhos, mas optou pelo procedimento quando era mais jovem.