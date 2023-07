Cultura Evanescence anuncia show em SP, no Anhangabaú, com ingresso que chega a mais de R$ 2 mi

A banda Evanescence confirmou nesta segunda-feira, 24, que também vai se apresentar no Novo Anhangabaú, no centro histórico de São Paulo, em 21 de outubro.

A venda dos ingressos, que custam entre R$ 175 e R$ 2.143, começa na próxima quarta-feira, 26, a partir das 10h, no site da Eventim. Além disso, foi confirmada uma data extra em Belo Horizonte (MG), no dia 26 de outubro.

No dia 12 de junho, o Evanescence, liderado por Amy Lee, anunciou que voltaria ao Brasil após seis anos da última apresentação no país.

Além do show no Novo Anhangabaú e o extra em Belo Horizonte, a banda passará por Curitiba (19/10), no Live Curitiba; Rio de Janeiro (23/10), no Qualistage; Belo Horizonte (25/10), no Arena Hall; e Recife (28/10), no Classic Hall.

A última passagem do Evanescence pelo Brasil foi em 2017, quando tocaram em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Agora a banda volta com a nova turnê, que também passará pela Argentina e México.

Setlist com músicas de diferentes momentos

Em sua nova passagem pelo Brasil, o Evanescence prepara para os fãs brasileiros um setlist com músicas de diferentes momentos da carreira do grupo, entre elas faixas do último álbum de estúdio intitulado The Bitter Truth, de 2021. O trabalho é um reflexo das tragédias pessoais e coletivas vividas pela banda nos últimos tempos.

Uma curiosidade recente é que, em 2022, a faixa Bring Me To Life, lançada em 2003 e responsável por catapultar a carreira do Evanescence mundialmente, voltou aos topos da paradas. Atualmente, o clipe oficial da música contabiliza 1,2 bilhão de views no YouTube.