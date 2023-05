Eurovision 2023: Loreen é a primeira mulher bicampeã do festival

Loreen, cantora sueca, venceu o festival Eurovision 2023 realizado na noite de sábado, 13, com a música Tattoo. Trata-se do sétimo título para a Suécia e do segundo para a cantora, que já havia sido premiada em 2012, por Euphoria.

O bicampeonato é um feito raro, mas não inédito: o irlandês Johnny Logan também já foi bicampeão do Eurovision, em 1980, com Whats Another Year, e em 1987, com Hold Me Now.

Após a contabilização de resultados, que incluem votos do júri e do público, a Suécia terminou com 583 pontos, diante de 526 da Finlândia, representada pelo rapper Käärijä e seu Cha Cha Cha. Israel (que participa mesmo sendo de outro continente, assim como a Austrália), que ficou em terceiro, teve 362.

Como já havia vencido o próprio Eurovision há mais de uma década, a cantora já tem uma carreira consolidada e era mais conhecida que seus concorrentes. No Spotify, por exemplo, conta atualmente com 6,3 milhões de ouvintes mensais e tem mais de 200 milhões de reproduções de sua música Euphoria. Tattoo, lançada este ano, já está na casa dos 60 milhões.

Ao longo das décadas, o Eurovision ajudou a revelar nomes importantes da música europeia, e até mundial. Entre os ganhadores estão ABBA (1974), Céline Dion (1988) e Måneskin (2021).