‘Eu não vou parar de viver, de ser feliz, ninguém vai me parar’, diz Ana Hickmann

Cinco dias após registrar boletim de ocorrência contra o marido, Alexandre Correa, por agressão, a apresentadora Ana Hickmann publicou um vídeo em seu canal no YouTube para dizer que “não tá tudo bem, né?”. Ela agradeceu “todo o apoio, as manifestações” que tem recebido depois do incidente em sua casa, na cidade de Itu, interior de São Paulo.

É a primeira vez que Ana faz uma declaração depois do episódio que a desconforta. “O que aconteceu comigo infelizmente acontece com muitas mulheres, mas eu espero que juntas a gente possa mudar essa história”, disse na gravação divulgada nesta quinta-feira, 16.

A apresentadora afirma que está “longe de estar tudo bem”, mas que seguirá trabalhando e produzindo conteúdo. “Eu não vou parar de viver, de ser feliz, ninguém vai me parar”, afirma no vídeo.

Ana não citou o nome do marido em seu comunicado e nem entrou em detalhes sobre o desentendimento de sábado passado. Ela disse também que vai dar mais detalhes ao público, mas que ainda não está pronta para falar abertamente sobre o que aconteceu.

“Eu ainda não estou pronta para falar sobre determinadas coisas, porque aqui está muito machucado, mas eu prometo que eu vou fazer isso muito em breve”, diz a apresentadora. “Algumas coisas aconteceram, muito sérias, que precisam ser faladas sim, mas no momento certo”, finalizou.