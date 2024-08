‘Estrela da Casa’, novo reality da Globo, mescla competição musical e confinamento

Os realities são uma febre na programação televisiva brasileira. Com a agitação do “Big Brother Brasil” nos primeiros meses do ano, Boninho, que ocupa o cargo de diretor de gênero de Variedades e Realities na Globo, foi em busca de um formato para monopolizar a grade da emissora durante o segundo semestre. O novíssimo “Estrela da Casa”, que estreia no próximo dia 13, vai além dos tradicionais desafios de convivência e superação em uma disputa de confinamento.

A produção musical também mostrará o planejamento que um cantor em fase inicial de carreira precisa fazer para se lançar no mercado. “Nosso trabalho é para que estes artistas saiam com suas carreiras as mais definidas possível. A música é o trunfo de cada um”, aponta Boninho.

O “Estrela da Casa” nasce de uma combinação entre confinamento e disputa musical. É sob o olhar atento do público que os participantes precisam mostrar seu talento, carisma e presença de palco enquanto se descobrem como artistas. Essa corrida por um lugar no disputado mercado musical requer, ainda, uma habilidade extra: saber conviver com seus adversários, confinados em uma casa nos Estúdios Globo, e disputar não só a atenção dos fãs, mas também as provas e desafios típicos de um reality show. Ao todo, serão 14 cantores em busca de uma oportunidade no estrelato.

Durante o confinamento, os participantes vão precisar de todas as ferramentas para fazer suas carreiras musicais acontecerem. Por isso, além de cômodos confortáveis para o convívio, a casa que vai recebê-los terá um estúdio musical. Equipado com microfone, instrumentos e tudo que um cantor pode sonhar ter à disposição, ele poderá ser usado no dia a dia para ensaios, composições e demais produções criativas. Também é nesse estúdio que, às segundas, os confinados vão receber a visita de artistas consagrados da música para uma troca de experiências

Assim como acontece no “BBB”, o “Estrela da Casa” será ao vivo, terá exibição na Globo, com desdobramentos no Multishow e transmissão 24 horas no Globoplay. Além disso, os participantes terão a chance de encarar o público frente a frente uma vez por semana. Isso acontecerá quando os cantores que se destacarem no jogo conquistarem o privilégio de cantar um single no grande show semanal do reality, com direito a palco e plateia.

“Eu sonhava ter um programa diário, sempre falei que essa era a minha vontade. Eu fico rindo sozinha, porque é muito louco! É como um filho. Acho que eu fiquei gerando um filho nesses últimos anos e, agora, ele está nascendo”, vibra a apresentadora.