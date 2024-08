‘Estrela da Casa’: Lucca vence o primeiro Duelo e garante imunidade

No primeiro Duelo no Estrela da Casa, Lucca levou a melhor na disputa contra Heloísa Araújo.

Os dois duelaram ao vivo para ganhar imunidade e se livrar da Batalha. Com 57,58% dos votos do público, o goiano conseguiu a imunidade e garantiu a permanência na casa por mais uma semana.

Lucca cantou Evento Cancelado, de Henrique & Juliano, levando a melhor na disputa contra Heloísa, que se apresentou com Medo Bobo, de Marília Mendonça.

Com o resultado, Heloísa vai direto para a Batalha. A alagoana agora irá disputar a preferência do público com outros dois rivais que ainda serão indicados por votação no domingo, 18. Entre os três indicados, um dará adeus ao programa.