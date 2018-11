Estreias de cinema na cidade de SP

PRÉ-ESTREIAS

De Repente uma Família (Instant Family, EUA/2018, 119 min.) – Comédia. Dir. Sean Anders. Com Mark Wahlberg, Rose Byrne. Pete e Ellie decidem começar uma família e, ao conhecer três irmãos, eles acabam adotando as crianças.

Parque do Inferno(Hell Fest, EUA/2018, 99 min.) – Terror. Dir. Gregory Plotkin. Com Amy Forsyth, Reign Edwards. Na noite de Halloween, um grupo de amigos é perseguido por um assassino mascarado em um parque de diversões. Ele pratica os crimes diante do público, que acredita que tudo faz parte do show. 16 anos.

Po(A Boy Called Po, EUA/2017, 118 min.) – Drama. Dir. John Asher. Com Christopher Gorham, Julian Feder. Patrick é uma criança com traços de autismo que sofre com a perda da mãe. Quem tenta ajudá-lo a superar o momento é seu pai, que precisa se dividir entre a criação do filho e o trabalho.

ESTREIAS

Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, Reino Unido-EUA/2018, 134 min.) – Aventura. Dir. David Yates. Com Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler. Newt Scamander é recrutado por Alvo Dumbledore para enfrentar o terrível bruxo das trevas Gellert Grindelwald. 12 anos.

BTS – Burn The Stage: The Movie (Coreia do Sul/2018, 203 min.) – Documentário. Dir. Jun-Soo Park. Com J-Hope, Jeong-guk Jeon, Nam-joon Kim. Depoimentos e entrevistas exclusivas revelam a longa trajetória da banda coreana BTS, um dos maiores sucessos atuais do K-pop. Os sonhos, dificuldades, paixões e filosofias de cada integrante são explorados durante a turnê Wings. 14 anos.

Carvana (Brasil/2018, 104 min.) – Documentário. Dir. Lulu Corrêa. Narrados por ele mesmo, o filme retrata os 60 anos de carreira de Hugo Carvana, jovem estudante de teatro, que começou no cinema com pequenos papéis nas icônicas chanchadas e se consagrou como ator no

Cinema Novo.

Em Chamas (Buh-Ning, Coreia do Sul/2018, 148 min.) – Suspense. Dir. Lee Chang-Dong. Com Yoo Ah-In, Steven Yeun, Jeon Jong-seo. Quando Jong-soo reencontra uma amiga antiga, ela pede para que ele cuide de seu gato de estimação enquanto viaja. A jovem volta para casa na companhia de Ben, rapaz misterioso que esconde um hobby peculiar. 14 anos. ÓTIMO

Entrevista com Deus – (An Interview With God, EUA/2018, 95 min.) – Drama. Dir. Perry Lang. Com Brenton Thwaites, Yael Grobglas, Charlbi Dean Kriek. Paul é um jornalista em busca de sucesso profissional por meio de alguma grande matéria. Após muita apuração, ele descobre um homem que pode lhe dar a melhor entrevista de vida – ele diz ser Deus e promete responder a qualquer pergunta de Paul em uma conversa única. Livre.

O Grande Circo Místico (Brasil/2018, 106 min.) – Drama. Dir. Cacá Diegues. Com Jesuíta Barbosa, Bruna Linzmeyer, Mariana Ximenes. No universo de uma família austríaca nasce um improvável romance entre um aristocrata e uma acrobata. Este é o retrato dos 100 anos de existência do Grande Circo e das cinco gerações de uma mesma família circense, desde a inauguração do picadeiro, em 1910, até os dias atuais. 16 anos.

O Quebra-cabeça (Puzzle, EUA/2018, 103 min.) – Drama. Dir. Marc Turtletaub. Com Kelly Macdonald, David Denman, Irrfan Khan. Agnes é uma mãe na casa dos 40 anos que dedica todo seu tempo aos homens da família. Quando descobre o dom de montar quebra-cabeças, seu mundo muda completamente e, escondida dos parentes, ela passa a treinar para uma competição ao lado de um excêntrico especialista no assunto.

12 anos.

A Rota Selvagem (Lean On Pete, EUA/2017, 121 min.) – Drama. Dir. Andrew Haigh. Com Charlie Plummer, Chloë Sevigny, Steve Buscemi. Charley é um menino de 15 anos que vive com o pai solteiro em Portland, Oregon. Na procura pela tia desaparecida há muitos anos, Charley consegue um emprego de verão como treinador de cavalos e acaba fazendo amizade com um cavalo de corrida. 10 anos. ÓTIMO

Um Segredo em Paris (Drôles d’oiseaux, França/2018, 70 min.) – Comédia. Dir. Élise Girard. Com Jean Sorel, Lolita Chammah, Virginie Ledoyen. Mavie, uma mulher de 27 anos, sonha em ser escritora e se muda para Paris. Por lá, ela acaba conhecendo George, homem de 76 anos que dirige uma livraria. Quando um segredo de George é

revelado, a relação entre os dois promete ser transformada. 14 anos. BOM

Sueño Florianópolis (Argentina/2018, 104 min.) – Comédia. Dir. Ana Katz. Com Gustavo Garzón, Mercedes Morán, Marco Ricca. No verão de 1990, o casal Lucrecia e Pedro tem 22 anos de casamento e está prestes a se divorciar. Antes disso, eles decidem viajar com seus dois filhos adolescentes de Buenos Aires para Florianópolis em um velho carro sem ar-condicionado. 14 anos.

Torre. Um Dia Brilhante (Wieza. Jasny Dzien, Polônia/2018, 106 min.) – Drama. Dir. Jagoda Szelc. Com Anna Krotoska, Malgorzata Szczerbowska, Rafal Cieluch. Mula mora com o marido, a mãe doente e a filha Nina em uma casa de campo. No fim de semana antes da primeira comunhão da menina, sua família faz uma visita com a irmã mais nova, Kaja, que havia desaparecido por seis anos. Kaja é mãe biológica de Nina e Mula teme que ela possa querer levar a filha embora. BOM

Tudo Acaba em Festa(Brasil/2018, 115 min.) – Comédia. Dir. André Pellenz. Com Marcos Veras, Rosanne Mulholland, Giovanna Lancellotti. Vlad é um funcionário que decide organizar a festa de fim de ano da empresa para impressionar a ex-namorada. Na festa, Vlad é desmascarado e tem de se virar para não perder o controle da situação, seu emprego e o amor de Aline. 12 anos.

Verão(Leto, França-Rússia/2018, 126 min.) – Drama. Dir. Kirill Serebrennikov. Com Teo Yoo, Roman Bilyk, Irina Starshenbaum. No verão de 1981, o rock underground chegava à Rússia Soviética. Além da música, o jovem Viktor Tsoi ganhou fama por polêmicas relacionadas à sua vida pessoal, como o triângulo amoroso que viveu com seu mentor musical, Mike, e a mulher dele, Natasha. 14 anos. Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural. BOM