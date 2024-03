Estreia ‘D.P.A. – Detetives do Prédio Azul’ em sua 19ª temporada

A fórmula de “D.P.A. – Detetives do Prédio Azul”, que vai ao ar no Gloob, é baseada em crescimento e manutenção. No ar desde 2012, a série infantojuvenil de sucesso tem a missão de manter cativo um público antigo e agregar novos telespectadores com o passar dos anos. A partir de amanhã, dia 18, a produção volta a investir no seu principal argumento: a magia.

A temporada inédita colocará, pela primeira vez, o trio de detetives com superpoderes para impulsionar as investigações. “Dirigir ‘D.P.A.’ é um desafio muito prazeroso. A marca é muito forte entre as crianças, perpassa gerações e isso só aumenta a nossa responsabilidade com o público, mas também nos fortalece. A 19ª temporada foi a primeira que dirigi em parceria com Fernanda Novaes”, valoriza o diretor Gabriel Edel.

Na leva inédita de episódios, os novos superpoderes irão dominar a história infantojuvenil. Zeca, papel de Stéfano Agostini, vai ganhar uma força animal após um arranhão causado por um Mussodonte. Ao descobrir a situação do amigo, Max, de Samuel Minervino, tenta ajudar procurando poções que possam curá-lo no Gabinete de Theobaldo, vivido por Charles Myara. No entanto, uma estranha poção acaba caindo nele, conferindo ao detetive da capa amarela uma supervelocidade.

Já Mel, de Emilly Puppim, terá sua caneta Pitomba furtada por Brisa, que deixa a curiosidade falar mais alto para saber como o objeto funciona. Um pouco atrapalhada, ela deixará a Pitomba cair no caldeirinho e a caneta também ganhará um novo poder: raios que deixam qualquer coisa ou pessoa invisível.

Enquanto o trio de detetives lida com inéditos superpoderes, uma gata misteriosa aparece no Prédio Azul e é resgatada por Brisa, de Cléo Faria. A gata, na verdade, é a Bruxa Zelda, personagem interpretada por Aline Fanju em participação especial. Ela vem de Armadion, outro reino bruxesco, para atrapalhar os planos do mago Theobaldo, enquanto sua irmã gêmea Zilda é a responsável por espalhar toda a fumaça misteriosa no reino ao lado.

A temporada também marcará a despedida de Berenice, papel de Nicole Orsini, da produção infantojuvenil. A jovem retorna ao Prédio Azul com pistas para ajudar Theobaldo a desvendar a causa dos problemas com a fumaça. A Escola de Magia de Ibgon é fechada para economizar magia e Berê vai estudar no Armazém do mago. Sentindo-se só, ela convida Tobby, de José Victor Pires, que vem voando para o Prédio Azul para estudarem juntos.

“Nesta temporada, o público pode esperar uma Berenice muito mais madura. O processo de amadurecimento dela, durante a série, é muito claro. Com todos esses aprendizados, agora ela está pronta para alçar voos solos em Ondion, vai viver novas aventuras longe do Prédio Azul”, adianta Nicole, que alcançará a maior idade no próximo dia 21 e, desde os 11 anos, vive a personagem Berenice.