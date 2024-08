‘Estou muito mais leve’, diz Gracyanne Barbosa sobre nova fase

Gracyanne Barbosa participou do Chega Mais, do SBT, no qual reviveu sua história e reencontrou familiares, nesta quinta-feira, 8. Após sair do programa, a ex-mulher de Belo usou suas redes sociais para refletir sobre fatos recentes de sua vida.

“Foi lindo reviver minha história, momentos e pessoas tão especiais. Me faz pensar naquilo que muitas vezes deixamos para depois, o tempo que não aproveitamos com quem amamos, no que tenho que melhorar/mudar”, escreveu.

Ela ainda falou que pratica o exercício de olhar para suas conquistas com calma, e tem a certeza de que tudo na sua vida ocorre no tempo certo.

“Somos humanos, falhos, cheios de erros, defeitos, pecados…Às vezes, até quando queremos acertar, né? Mas nada disso define quem realmente somos. Todos os dias, Deus nos dá a oportunidade de mudar e buscar ser uma pessoa melhor”, desabafou.

Gracyanne afirmou sentir orgulho de sua trajetória. “O meu querer vencer na vida e poder dar o melhor para os meus sempre esteve à frente de tudo”.

“Hoje, meu coração está em paz, tranquilo. Estou reencontrando a felicidade, desengavetando sonhos, vontade, parei de me culpar por aquilo que não diz respeito só a mim e, desde então, estou muito mais leve. A gente tem que passar com essa mania horrível de se culpar demais, se cobrar demais e achar que a culpa é sempre nossa”.

No início do mês, a atleta confirmou que está se mudando da mansão onde morou com Belo, seu ex-marido.