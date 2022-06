‘Estou feliz de estar vivo’, diz Rodrigo Mussi dois meses após acidente

Rodrigo Mussi usou seu perfil no Instagram nesta terça-feira, 31, para falar sobre os dois meses de seu acidente. Antes da foto publicada, o ex-BBB tinha postado apenas a carta que escreveu enquanto estava na recuperação.

“Faz exatos dois meses do gravíssimo acidente que sofri, essa foto e esse sorriso é porque estou feliz de estar vivo e aos poucos estar voltando”, disse Rodrigo.

“A mensagem que eu deixo: Agradeça pelo simples fato de acordar e viver”, finalizou.

No último domingo, 29, ele participou do Fantástico e falou pela primeira vez sobre o acidente, que aconteceu no final de março deste ano: “Eu vou ser grato para o resto da minha vida por essa segunda chance”.