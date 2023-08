Cultura ‘Estelionato atrás do outro’, diz Otaviano Costa sobre falsificar boletins na adolescência

Otaviano Costa revelou nesta segunda-feira, 21, que sempre “aprontou muito” durante a adolescência. Dentre as aventuras, o ator comentou que falsificava os boletins do colégio. O estelionato, conforme pontuou o artista, aconteceu depois que decidiu se dedicar ao esporte, o que fez com que ele deixasse os estudos um pouco de lado.

“Me apaixonei pelo vôlei e só queria saber disso e de ping-pong. Eu era péssimo de exatas. Descobri um amigo que tinha uma impressora igualzinha à da escola … Comecei a falsificar boletins”, relatou Otaviano durante a sua participação no podcast Santa Correria, apresentado por Marcos Piangers e João Branco.

“O ano inteiro não me pegaram. Quando eu repeti o segundo semestre, eu tive que buscar uma solução e fui fazer secretariado. Tentei mudar de curso para fugir dos professores. … Estelionato atrás do outro!”, brincou. O ator ainda pontuou que era “171 profissional” com apenas 14 anos de idade.

“Eu nunca quebrei nada do corpo humano, mas eu sempre aprontava muito. Eu era 171 profissional com 14 anos de idade. Minha família do lado da minha mãe sempre foi muito ligada à educação. Meu avô era empresário e minha avó era ligada à educação”, disse.