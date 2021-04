‘Estava preparada pra morar do lado de Deus’, diz Cacau Protásio

Cacau Protásio, 45, recebeu alta neste sábado, 13, após ser internada com um quadro de pancreatite aguda. A atriz passou 13 dias em um hospital no Rio de Janeiro e teve que ser submetida a duas cirurgias.

Nas redes sociais, ela compartilhou uma série de publicações, no fim de semana, agradecendo o apoio e orações dos fãs e seguidores. Em um vídeo, a artista ainda revelou que, no início da internação, estava preparada para morrer.

“Vim aqui para agradecer todas as mensagens de carinho, de amor, por todas as orações, preces, amém, axé, shalom… Todos os tipos de reza chegaram até mim. Muito obrigada, foi um susto muito grande. Eu fui para o hospital com muita dor, passando muito mal, fiz duas cirurgias e, graças a Deus, já estou em casa. Foi uma equipe nota mil que cuidou de mim”, iniciou Cacau.

“Quando eu entrei no hospital, falei com Deus: ‘Senhor, faça da minha vida conforme a sua vontade’. Estava super preparada para ficar aqui ou para morar do lado de Deus, mas Ele me deu mais uma chance”, completou.

“Quero agradecer todos que estão aqui na página redes sociais, que rezaram, mandaram mensagem. Meu marido me mostrava todo dia os áudios, lia para mim os textos. Mas, eu tenho um pedido a fazer. Vamos continuar rezando. Vamos rezar pelo nosso mundo que está doente, está dodói. Que a gente não pare essa corrente de oração”, finalizou.