Estátua de cera de Anitta no Madame Tussauds está em fase de finalização

A cantora pop Anitta, 29, está com sua estátua de cera em fase de finalização no Museu Madame Tussauds, em Nova York (EUA). A instituição é famosa por expor figuras hiper realistas em tamanho real. A novidade foi anunciada pelo Instagram do museu com a frase “Do Rio para NY”. A estátua, que está sendo preparada desde agosto de 2021, não foi revelada por inteira. Mas foram divulgadas algumas partes da obra, como as bochechas. Anitta aparece vestindo um cropped, do seu clipe “Girl From Rio” e o short que usou em uma apresentação no Rock in Rio.