Estátua de cera de Anitta no Madame Tussaud está pronta

A cantora pop Anitta, 29, está com sua estátua de cera em finalizada no Museu Madame Tussauds, em Nova York. A instituição é famosa por expor figuras hiper-realistas. A novidade foi anunciada pelo Instagram do museu na terça-feira, 31, que escreveu: “Do Rio para NY”.

A estátua, que está sendo preparada desde agosto de 2021, só foi revelada por inteira ao público nesta quinta-feira, 2. Nela, Anitta aparece vestindo um cropped, do seu clipe Girl From Rio e o short que usou em uma apresentação no Rock in Rio.

A artista, que encabeçou a primeira posição do Spotify com o Hit Envolver, entra para um seleto time de celebridades que têm uma escultura no museu.