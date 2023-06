‘Estar de volta ao palco faz parte do meu processo de cura’, diz Preta Gil

Nos bastidores do segundo dia do Festival Turá, neste domingo, 25, em São Paulo, a cantora Preta Gil comemorava o fato de poder cantar uma música a mais no show Nós, A Gente, que une a família Gil. A volta de Preta, que enfrenta um tratamento contra um câncer de intestino descoberto no começo do ano tem sido assim, gradual. Começou na semana passada, em 16 de junho, no Rio de Janeiro.

“Fui liberada pelos médicos para fazer as poucos, até mesmo por conta da emoção e das vulnerabilidades que eu ainda tenho”, diz a cantora, que atualmente faz tratamento com radioterapia.

“Deus escreve certo por linhas tortas. Voltar aos palcos faz parte do meu processo de cura. Estou recebendo, assim como na radioterapia e quimioterapia, essa dose de cura. É uma prescrição médica: voltar ao palco, estar com a família”, diz.

Em Nós, A Gente, Preta, além de ter um momento solo em que canta Sinais de Fogo e Vá se Benzer, faz parte do vocal, função que divide com a sobrinha Flor Gil, a cunhada Mariá Pinkusfeld e a irmã Nara Gil.

Antes, 24 músicas, agora, apenas oito

No ano passado, quando a turnê de Gil passou pela Europa, Preta ficou no palco durante as 24 músicas do roteiro. Atualmente, fica nas seis primeiras – como Avisa Lá, Barato Total e Serafim – e nas duas últimas.

Até a próxima semana, pretende voltar a conseguir participar de todos os números para os dois shows da turnê que ocorrerão em Salvador, na Bahia.

A família Gil, além de estar junta no palco, também pode ser vista na série Viajando com os Gil, no Prime Video, que acompanhou os bastidores da turnê feita pelo clã Gil pela Europa no ano passado, quando a Família Gil fez 15 apresentações em 10 países diferentes.

‘Tudo gira em torno dele’

Preta diz que o grande agregador é, de fato, o pai, Gilberto, que completará 81 anos nesta segunda-feira, dia 26. “Tudo gira em torno dele. Ele é uma força de amor, por meio da arte, da música. Por que vamos esperar ele não estar mais aqui para fazer algo assim? Por isso esse show é muito especial, grandioso. E quem assiste a esse show entende essa grandiosidade” , diz Preta.

Preta Gil, de 49 anos, anunciou que havia sido diagnosticada com câncer de intestino em janeiro de 2023. Ao longo desses seis meses, em algumas ocasiões, ela dividiu com o público as etapas de seu tratamento, que incluiu sessões de radio e quimioterapia. “Meu tratamento é muito pesado. Não tenho motivo de esconder nada do publico ou fazer tipo na internet”, diz.

Do Rio para SP

Nesse processo, ela, que é carioca, se mudou para São Paulo para dar prosseguimento ao tratamento. Em março deste ano, Preta passou por um susto ao ter um choque séptico por conta de uma bactéria que entrou em seu organismo, provavelmente por meio de um catéter, segundo os médicos que a acompanham. A cantora teve sequelas no pulmão e precisou passar por reabilitação. Recuperada, e com autorização dos médicos, ela pode se incorporar à turnê comandada pelo pai.