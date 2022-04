‘Estamos criando um universo cinematográfico’, diz produtor da franquia Sonic

Os fãs do Sonic podem aguardar muitas novidades. Quem garante isso é o produtor Toby Ascher. Em entrevista ao Video Games Chronicle, o produtor confirmou que a intenção é criar todo um universo com diferentes produções baseadas nos jogos da Sega. “Estamos criando um universo cinematográfico do Sonic … Sabíamos desde o começo que a intenção era adicionar mais e mais personagens, como Tails e Knuckles. Eles são novos nos filmes, mas já são amados por gamers ao redor do mundo”, declarou Ascher.

Em fevereiro, a Sega e a Paramount anunciaram a produção de um terceiro filme solo do personagem, que é dublado pelo ator Ben Schwartz, e uma série live-action concentrada no cético Knuckles, dublado por Idris Elba. Os projetos ainda terão suas datas de estreia divulgadas.

O primeiro filme da franquia, Sonic: O Filme, foi lançado em 2020 e contou com Ben Schwartz, na voz do protagonista, James Marsden e Tika Sumpter como o casal Tom Wachowski e Dra. Maddie Wachowski – aliados de Sonic -, e Jim Carrey, no papel do vilão, o Dr. Eggman. A sequência, Sonic 2: O Filme, tem previsão de estreia no Brasil para 6 de abril.