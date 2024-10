‘Estamos com o coração partido’, diz família de Liam Payne em homenagem; leia

A família do cantor Liam Payne, ex-integrante da One Direction, emitiu um comunicado nesta quinta-feira, 17, um dia após o anúncio da morte do artista. Em uma homenagem enviada à BBC, os familiares de Liam se disseram “com o coração partido” com a partida do cantor.

“Liam viverá para sempre em nossos corações e nos lembraremos dele por sua alma gentil, engraçada e corajosa”, afirmou o comunicado. “Estamos apoiando uns aos outros da melhor forma que podemos como família e pedimos privacidade e espaço neste momento terrível.”

O cantor foi encontrado morto no hotel Casa Sur, onde teria caído do terceiro andar do hotel, em Palermo. A polícia argentina confirmou a morte aos jornais argentinos La Nación e Clarín. Conforme o La Nación, as autoridades foram chamadas ao local para conter um “homem agressivo” que poderia estar sob “a influência de drogas ou álcool”.

Carreira

Liam James Payne nasceu em 1993 em Wolverhampton, cidade no interior da Inglaterra. Fã de Usher, Justin Timberlake e Chris Brown, como o cantor contou a uma entrevista ao The Guardian, ele queria cantar “a coisa que deixou meus pais mais orgulhosos”.

Liam participou pela primeira vez do programa The X Factor, que daria origem à One Direction, com apenas 14 anos. Não foi aprovado, mas Simon Cowell, jurado do programa, pediu para que ele “voltasse em dois anos”.

Ele retornou à atração em 2010, quando fez uma performance de Cry Me a River. Cinco garotos, com idades entre 16 e 19 anos, foram escolhidos para formar a One Direction.

Liam compôs algumas das músicas do grupo, como grande parte do álbum Four, de 2014, incluindo o single Steal My Girl. Ele também recebeu créditos na produção do quinto álbum de estúdio da banda, Made In The A.M., de 2015, segundo o The Guardian.

Liam começou a explorar novos horizontes artísticos após a separação da One Direction, em 2016. O britânico lançou seu primeiro single solo, Strip That Down, em 2017, que rapidamente se tornou um sucesso. Outros hits da carreira solo foram Familiar, com J Balvin, e For You, com Rita Ora. O disco de estreia de Payne, LP1, de 2019, contudo, não foi tão bem recebido por fãs e pela crítica.

Liam deixa um filho de sete anos, Bear, fruto de um relacionamento de dois anos e meio com a cantora Cheryl Cole.