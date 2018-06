Estado promove ‘Tira-Dúvidas’ sobre o Proac em Santa Bárbara

A Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo promove nesta quarta-feira o evento “Tira-Dúvidas do Proac (Programa de Ação Cultural)” em Santa Bárbara d’Oeste. A ação contará com a presença da secretária-adjunta da Cultura do Estado de São Paulo, Patrícia Penna, que explicará detalhes sobre os programas de incentivo à cultura, como Proac Editais, Proac ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), e sobre a elaboração de projetos e o cenário de economia criativa. A atividade ocorre das 13h às 17h no Teatro Municipal Manoel Lyra, com entrada gratuita, e sem a necessidade de inscrição prévia.

Foto: Prefeitura de S.Bárbara / Divulgação

O “Tira-Dúvidas Proac” ainda traz a cidade palestras das especialistas Jenipher Queiroz (ProAC ICMS), Angélica Veiga (ProAC Editais) e André Pomba (elaboração de projetos) com o objetivo de abrir um canal de diálogo e esclarecer as possíveis dúvidas dos interessados. Ao final, será realizado um bate-papo com os profissionais.

O Programa de Ação Cultural funciona em duas vertentes. O Proac Editais lança prêmios que financiam diretamente projetos culturais, de diversas modalidades e linguagens, visando a disseminação e circulação de obras culturais e artísticas pelas cidades do Estado.

ACONTECE: O evento “Tira-Dúvidas Proac” ocorre nesta quarta-feira, das 13h às 17h. A entrada é gratuita. O Teatro Municipal Manoel Lyra fica na Rua João 23, 61, Centro. Informações pelo telefone 3464-9424.