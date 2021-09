‘Esse nome câncer vem como uma facada’, diz Helô Pinheiro, em tratamento

Uma onda de calor inexplicável que poderia ser confundida com menopausa. Esse foi o sinal de alerta para que Helô Pinheiro procurasse o ginecologista, que sugeriu uma série de exames. Foi através do ultrassom que descobriu cinco nódulos no pescoço, de tamanho médio.

“Sempre esse nome câncer, carcinoma, vem como uma facada na gente”, afirmou a empresária, durante entrevista no programa Domiradioiodoterapiango Espetacular, da Record TV, no domingo, 5.

Ela contou que se surpreendeu com o resultado da biópsia divulgado pela médica. “Quando ela falou que era um carcinoma, me assustou de qualquer forma. Mas, como ela me tranquilizou dizendo que eu ia me curar, aí deu um pouco mais de alívio.”

Helô Pinheiro fez a cirurgia para a retirada do câncer da tireoide em julho e, agora, se prepara para a sequência do tratamento com . “Uma hora fico nervosa, irritada, ansiosa… acho que mexeu muito com a minha estabilidade emocional. Não só de saber (sobre o câncer), mas pela própria retirada da tireoide”, explicou.

Sobre os próximos passos do tratamento, Helô Pinheiro declarou: “Eu preciso viver, preciso continuar minha caminhada, que ela seja longa, eu espero”, concluiu.