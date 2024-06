Cultura Esposa de Zé Felipe reclama após música do cantor sair do Spotify

Após a música Desilusão (MTG), do cantor Zé Felipe ser retirada do Spotify, a influenciadora e mulher do músico, Virgínia Fonseca, usou seu perfil no Instagram, na manhã da quarta-feira, 26, para explicar a causa aos fãs. Segundo o casal, a canção precisou ser removida da plataforma por falta de autorização específica, mas que o problema está em vias de ser resolvido. A musica chegou a ocupar a 29ª posição na lista das mais ouvidas.

“Uma pessoa envolvida e que estava na música, não enviou um dos documentos que eu pedi, e a música caiu, mas vai voltar. Hoje volta e solto o link para vocês continuarem escutando. O inimigo tenta, mas ele não vai conseguir”, disse Virginia.

Zé Felipe também usou seu perfil no Instagram para justificar o ocorrido. “Para quem está me perguntando por que a MTG Desilusão saiu do Spotify, foi por causa da falta de um documento para editora da música, onde ela está editada. Mas tudo já está sendo resolvido e, em breve, vocês vão poder escutar de novo no Spotify”.

Para uma música estar disponível no Spotify é necessário que todos os direitos autorais sejam devidamente licenciados. Isso inclui permissões de compositores, letristas, produtores e quaisquer outros detentores de direitos sobre a obra. A falta de qualquer uma dessas autorizações pode resultar na remoção da música da plataforma, como aconteceu com Desilusão (MTG).

Apesar de ter saído do Spotify, a música ainda pode ser encontrada em outras plataformas de streaming e no YouTube.