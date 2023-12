Esposa de Paulinho Vilhena detalha luta contra vício: ‘Eu amava’

A esposa do ator Paulo Vilhena, a modelo Maria Luiza Silveira, 27, falou para o podcast Take Your Shoes Off sobre a batalha que enfrentou contra o vício em remédios. “Eu falava com muito orgulho. É a melhor coisa do mundo. Eu amava. É viciante por um motivo.”

Durante o papo, o casal contou sobre como foi que Luli conseguiu se livrar do vício em Venvanse, um medicamento utilizado no tratamento do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). A esposa do ator, que está no ar, atualmente na reprise da novela Paraíso Tropical, afirmou que muita gente não presta atenção nos riscos e, por isso, podem acabar se viciando.

“Tudo tem um preço e o preço do remédio é muito alto. Eu falo isso para todo mundo, para tomar cuidado porque é muito atrativo”, disse.

Maria Luiza também comentou ao podcast que contou com a ajuda do ator para superar o vício. “É muito difícil sair da droga porque você começa a identificar a sua personalidade com a droga”, revelou. Ela disse que sua mãe também a ajudou muito durante o processo. “Eu não conseguia ficar sozinha. Minha mãe teve que parar de trabalhar por tipo quatro meses para ficar comigo em casa.”

Maria Luiza e Paulo Vilhena estão juntos desde 2019 e casaram em junho deste ano. Pouco tempo depois, em agosto, o casal teve Manoela, primeira filha de Paulinho, que tem 44 anos.