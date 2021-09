Esposa de Faustão homenageia Tiago Leifert: ‘o Brasil te ama’

Luciana Cardoso, esposa de Fausto Silva, fez uma homenagem a Tiago Leifert nesta segunda-feira, 30. Ela agradeceu pelo trabalho do apresentador. No domingo, dia 29, Leifert se emocionou ao falar sobre o desafio que foi substituir Faustão aos domingos na Globo. “Só consegui estar aqui porque era o Fausto (que comandava), eu sei que eu estou com ele e ele está aqui comigo o tempo inteiro”, afirmou.

“O meu agradecimento ao Tiago pelas palavras e por ser esse cara tão humano e verdadeiro. O Brasil te ama porque você é aquele amigão que todo mundo quer ter”, escreveu Luciana no Instagram. “Saber ser vitorioso sendo generoso é para poucos e você é assim, por isso é tão merecedor de todas as suas conquistas. Que você brilhe muito na sua caminhada e saiba que tem amigos verdadeiros como você por aqui, para sempre”, afirmou.

“O nosso carinho e beijo para você, para o Boninho e toda equipe que deram um show”, finalizou a esposa de Faustão. A partir deste final de semana, a atração dominical da TV Globo será comandada por Luciano Huck.