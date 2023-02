Espetáculo visual, mas sem consenso, ‘Elvis’ briga pelo prêmio em 8 categorias

Atuação de Austin Butler lhe rendeu uma indicação ao Oscar na categoria de Melhor Ator - Foto: Divulgação

Dirigido no característico estilo de Baz Luhrmann, “Elvis” (2022) concorre em oito categorias do Oscar. Entre os críticos e espectadores, o filme não é consenso, mas está entre os que receberam mais indicações da Academia, inclusive nas categorias principais.

Mais do que uma cinebiografia de Elvis Presley, o filme apresenta uma visão da história do Rei do Rock a partir da perspectiva de seu empresário, o “Coronel” Tom Parker (Tom Hanks). O longa acompanha desde os primeiros contatos de Elvis (interpretado por Austin Butler) com a música negra, passando pelo início de carreira, sua ascensão e queda nas drogas. Pouco focado na vida pessoal do músico, o filme faz um recorte de Elvis a partir das opiniões do empresário que o alçou ao sucesso, mas que também o usou para seus próprios interesses.

Uma das maiores críticas ao filme é com relação à inserção de episódios que nunca aconteceram. Apesar de comprovadamente abusiva (inclusive com decisões judiciais com esse entendimento), a relação entre Elvis e o Coronel também não teria sido retratada de forma fiel. Determinadas cenas, como a que o cantor o demite durante um show, simplesmente não aconteceram.

Outra controvérsia é a abordagem do filme da relação de Elvis com a música negra. Ritmos até então marginalizados ganharam espaço na mídia e no coração do público porque estavam na voz de um branco. Ao mesmo tempo que foi uma apropriação cultural, também abriu portas para a comunidade negra. Situação complexa que o filme, de certa forma, consegue exprimir com suas várias camadas.

A atuação de Austin Butler, apesar de marcante e ter lhe rendido uma indicação, também não é unânime. Muitos o acusam de ter imitado Elvis e soar caricato. Mas a verdade é que o ator é responsável por boa parte do sucesso do filme. A direção estabelece um ritmo frenético, mas esse universo brilhante não seria suficiente para o espectador se apaixonar por Elvis. O responsável por isso é Butler.

A reação das fãs do cantor é mostrada de forma hilária no filme – não por ser ridícula, mas porque o próprio espectador é envolvido na magia do músico. “Elvis” pode não ser um retrato fiel (e talvez nem tente fazer isso) do cantor, mas definitivamente consegue fazer o público sentir a adoração que o músico despertava, assim como sofrer com sua triste trajetória.

“Elvis” concorre ao Oscar nas categorias de Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Fotografia, Melhor Direção e Melhor Figurino. O longa-metragem está disponível na HBO Max.