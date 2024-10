Espetáculo com Bruno de Sá celebra a riqueza da voz

Um espetáculo sobre o cantar. Assim é Grão da Voz, que sobe ao palco do Teatro São Pedro neste e no próximo fim de semana, com a participação do sopranista Bruno de Sá, cantor lírico brasileiro que tem desenvolvido importante carreira na Europa e para quem o espetáculo foi concebido.

Grão da Voz foi idealizado pela musicóloga, cantora e compositora Ligiana Costa, que faz sua estreia como diretora cênica. Sofia Boito, por sua vez, ficou responsável pela dramaturgia, criando o eixo através do qual serão apresentados trechos de óperas e canções de autores como Vincenzo Bellini, Heitor Villa-Lobos, Alban Berg e David Lang.

“O espetáculo faz reverência à voz, instrumento primevo da arte lírica. Propomos um mergulho na fisicalidade e emoção do canto”, explica Ligiana. Para ela, as apresentações propõem novas formas de pensar e realizar espetáculos de ópera, “onde o repertório canônico encontra novas criações e onde a estética contemporânea se sobrepõe à tradição”. “Neste espaço, cenários e figurinos históricos se misturam e homenageiam aqueles que, ao longo dos tempos, deram forma à ópera na cidade de São Paulo.”

Além de Bruno de Sá, estarão no palco cantores da Academia do Teatro São Pedro (Valeska Terzetti, Debora Neves, Willian Manoel e Ariel Bernardi). A direção musical é de André dos Santos, à frente da orquestra do teatro.

Serviço

Grão da Voz

Teatro São Pedro. R. Barra Funda, 171. 6ª (dias 4 e 11), 20h; sábado

(dias 6 e 13), 17h. R$ 35/R$ 70

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.