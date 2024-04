‘Esperei sua hombridade até o final’: Camila Moura responde Lucas Buda ao vivo no ‘Mais Você’

Eliminado nesta terça-feira, 9, no Big Brother Brasil, Lucas Henrique compareceu ao Mais Você para o Café da Manhã com o Eliminado nesta quarta-feira, 10. Durante o programa, a apresentadora Ana Maria Braga questionou o brother sobre sua relação com Pitel e sobre o seu término com Camila Moura, que compareceu ao vivo no programa.

A ex-mulher de Buda, Camila, conversou pela primeira vez com o brother, após a saída dele do BBB, durante o programa ao vivo: “Eu lamento muito. Eu tentei … fui internada e hospitalizada algumas vezes. Esperava, nesse último momento, um pingo de hombridade de me contatar”.

“Te enviei uma mensagem e você optou por não receber. Boa sorte. Não desejo nada de ruim para você, sinto muito por tudo isso”, ela finalizou.

Ao ser perguntado se imaginava que seu relacionamento teria acabado após o vídeo do anjo, Buda afirmou que não fazia ideia, mas que “várias coisas passam na cabeça” dentro da casa.

Ele também validou os sentimentos de Camila. “Só ela sabe o que ela sentiu e como ela sentiu. Não cabe a mim julgar. Vamos ter a oportunidade de conversar.”

Reagindo ao vídeo entre Buda e Pitel, o eliminado comentou que a aproximação dos dois era por questões de jogo, e que “não ia sair beijo”.

Ele disse que “tinha um carinho de amizade com a Pitel muito grande. A gente construiu essa relação aos poucos com coisas que a gente viveu, assuntos que a gente tinha em comum. Sempre tentei manter muito o respeito”.

Lucas agradeceu sua participação no programa, e por ter sido lembrado por sua história. Entretanto, ele assumiu ter se perdido dentro da casa. “Parece que eu me esqueci um pouco de quem era o Buda que chegou no Big Brother“, disse.

Por ter sido líder 5 vezes, Lucas marcou o programa com sua estratégia de jogo. “Eu me orgulho muito da minha trajetória no programa … fazia todo o possível para chegar lá e fazer acontecer”, justificou.

Durante uma dinâmica do café, Lucas comentou sobre alguns participantes. Ele elogiou Matteus, dizendo que o brother tem bom coração, mas que “é até demais”. “No BBB, a gente tem que ter comprometimento e força para tomar decisões. Faz parte do jogo”.

Já sobre Beatriz, Buda a classificou como “fazedora de VT”, junto de Alane e Davi. “São pessoas que se comunicam com a câmera”.

Ele falou sobre sua profissão como capoeirista e reagiu aos momentos da capoeira em sua festa do líder. Ele, que toca atabaque e berimbau, foi elogiado por sua busca pela educação.

“É aprendizado e autoconhecimento, esse é o saldo do Big Brother. Me orgulho de ter feito tudo o que podia fazer e de ter jogado até o final. Agradeço por tudo que vivi na casa.”