Especial Roberto Carlos 2023: veja convidados, data, e outros detalhes do programa da Globo

Especial Roberto Carlos: Eu Ofereço Flores é o nome dado ao tradicional programa de fim de ano do “Rei” na Globo em 2023. Além da TV, será possível assistir a atração também pelo Globoplay. O especial foi gravado em 29 de outubro, contou com seis convidados e vai ao ar na próxima sexta-feira, dia 22 de dezembro, às 22h25, logo após a novela Terra e Paixão.

Cantando músicas suas e dos colegas cantores, Roberto Carlos esteve no palco ao lado dos seguintes convidados:

– Luísa Sonza

– Ana Castela

– Fábio Junior

– Mumuzinho

– Jão

– Paulo Vieira (humorista)

Entre as músicas cantadas na gravação – que não necessariamente irão ao ar – estão as seguintes:

– Amazônia

– Quando

– Eu Ofereço Flores

– Olha (com Luísa Sonza)

– Chico (Se Acaso me Quiseres) (Luísa Sonza)

– 20 e Poucos Anos (com Fábio Junior)

– É Preciso Saber Viver (com Fábio Junior)

– Solteiro Forçado (com Ana Castela)

– Como Vai Você (com Ana Castela)

– Me Lambe (com Jão)

– É Proibido Fumar (com Jão)

– Eu Mereço Ser Feliz (com Mumuzinho)

– Ilegal, Imoral, ou Engorda (com Paulo Vieira)