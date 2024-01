Escritora radicada em Campinas lança livro de poemas em português e espanhol

Obra reúne poemas sobre intersecção do corpo humano com a natureza em português e espanhol – Foto: Divulgação

A escritora e poeta radicada em Campinas Katia Marchese lançou seu novo livro “Herbário da memória / Herbario de la memoria”, obra bilíngue em português e espanhol. A publicação é uma seleção de 16 poemas que, segundo a autora, é uma “coleção de melancolias de tudo aquilo que irá nos faltar”.

Nela, Katia funde corpo humano e natureza vegetal, explorando as parecenças e encontros dessas duas experiências de vida. O herbário reúne espécies que vão sofrendo o apagamento progressivo que submete flores, folhas e outros elementos vegetais – o que também aproxima a obra de Katia de um aspecto ecológico ao evocar essas imagens e as urgências de mantê-las vivas.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Um dos poemas, Profecia, é oriundo de um diálogo da autora com o líder indígena e ambientalista Ailton Krenak, e traz como prefácio a frase “quando você sentir que o céu está ficando muito baixo, é só empurrá-lo para cima”, de autoria de Ailton.

As metáforas florais ou vegetais (clorofila, buganvílias, tulipas, cebolas, davallias, sarças, chapéu de sol) são uma forma propositiva de entender o mundo, uma espécie de ética contemporânea, traduzida em versos e em registro literário que convida o leitor a participar desse movimento. “O herbário traz as naturezas que estão morrendo em nós, nos nossos corpos e nos corpos vegetais”, complementa Katia.

Em Clorofila, o trabalho de produção e distribuição do alimento pelo espécime vegetal é comparado à circulação sanguínea. É assim que se combinam imagens inesperadas como a da seiva, do sol e do sangue, que bombeado demasiadamente ao coração, ameaça explodi-lo.

A escolha de um livro em português e espanhol partiu de um desafio próprio da autora, que busca implementar o exercício de tradução consigo mesmo. Desta forma, ela resgata uma memória ibérica, já que seu avô materno era galego. Mesmo tendo convivido apenas por seis meses de vida com ele, suas recordações foram repassadas à ela por meio de sua mãe.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

O projeto gráfico do livro, de autoria de Sílvia Nastari, utiliza uma sobrecapa com impressão de flores e folhas secas, um herbário visual que acompanha as duas dimensões poéticas do livro: a memória sentimental, permeada de subjetividade; e a passagem do tempo cronológico e imemorial, afetado pelos elementos naturais e seus impactos materiais e afetivos.

“Herbário da Memória” está em pré-venda pelo site da Editora Quelônio por R$ 49,60 (preço promocional).