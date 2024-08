Esclerose múltipla: veja relatos de atrizes diagnosticadas que falam abertamente sobre a doença - O Liberal

O Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla acontece nesta sexta-feira, 30 de agosto. Relembre abaixo relatos de atrizes que já revelaram o diagnóstico e falaram publicamente sobre os desafios em lidar com a doença, como Guta Stresser, Ana Beatriz Nogueira, Claudia Rodrigues e Ludmila Dayer.

Guta Stresser e a esclerose múltipla

A eterna Bebel de A Grande Família recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla em janeiro de 2021, poucos meses depois de ter encontrado dificuldades para realizar os movimentos em sua participação na Dança dos Famosos. Em entrevista ao Fantástico, ela relatou: “Foi uma espécie de balde de água fria. No começo, tem um processo de negação, não aceitar muito. ‘Por que comigo’? Mas, depois, veio uma ressignificância das outras coisas”.

“Eu ficava muito confusa, às vezes mentalmente, esquecia palavras muito simples. ‘Me alcança o… copo’, sabe? E, fisicamente, por exemplo, pegar um copo d’água e, de repente, você perde a força no braços, cai o copo. Ué?”, continuava.

Sobre os sintomas, Guta Stresser contou ao Domingo Espetacular, da Record: “Muito formigamento nas extremidades. Zumbidos dentro da cabeça, tenho até hoje, com medicamento ou sem. Você tem que manter a doença sob controle. Hoje faço um tratamento através do SUS”.

“Tem preconceito, com certeza. Acho que é muito por conta de falta de conhecimento. Trabalhar te faz bem. Você trabalhar é bom. A pior coisa para quem tem esclerose múltipla é parar, porque quando você para, a mensagem do sistema nervoso está sendo ‘para, para, para’… Se você aceita, você paralisa”, refletiu.

Ana Beatriz Nogueira e a esclerose múltipla

Escalada para o elenco de Mania de Você, próxima novela das 9 da Globo, Ana Beatriz Nogueira é dona de um vasto currículo em novelas, filmes e teatro. Foi diagnosticada com esclerose múltipla quando gravava Caminho das Índias, em 2009. “Tive primeiro uma parestesia. Só sentia dormente, mas não acontecia nada no rosto. Estava gravando uma novela, só falava: ‘estranho, o dente de cá não sinto…’. Mas aquilo passou sozinho. Deve ter sido um surto muito leve e sozinho foi embora. Tive no mesmo ano dois surtos na visão, vendo todo mundo duplo, embaçado. Fiz metade de Caminho das Índias e todo mundo estava ‘duplo’: dois Callonis, duas Vera Fischer, dois Tony Ramos…Achei que era uma maluquice qualquer, de algum remédio”, relatou ao Conversa Com Bial em 2023.

Ana Beatriz Nogueira ainda afirmou que a forma de esclerose que ela enfrenta seria a mais “branda”, que não chegou a se desenvolver de forma negativa ao longo dos 14 anos desde que começou a se tratar, destacando sua disciplina e sua possibilidade de comprar remédios caros, por vezes vindos de fora do País, para o tratamento.

Sobre a coragem para expor sua situação ao público, explicou: “Fiquei 10 anos sem contar que eu tinha EM Esclerose Múltipla, trabalhando. Mas sempre contei aos diretores mais importantes da empresa. Quando fiz 10 anos de diagnóstico, pensei: em 10 anos fiz nove novelas, oito peças, dirigi dois shows. ‘Vou falar!'”.

Por fim, Ana Beatriz Nogueira disse que costuma receber pedidos de pessoas que também sofrem com a doença para saber qual remédio tem tomado. “Não respondo, porque cada caso é um caso. Sempre digo: escute e obedeça ao seu médico”, explicou.

Claudia Rodrigues e a esclerose múltipla

Diagnosticada com esclerose múltipla no início dos anos 2000, época em que também se tornou conhecida pelo público por papéis em A Diarista, Sai de Baixo, Zorra Total e Escolinha do Professor Raimundo, a atriz e humorista demorou alguns anos para falar publicamente sobre o tema. Ao Câmera Record, ela relatou que percebeu algo de estranho em sua saúde quando passou a sentir dormência nos braços e ter dificuldade em decorar textos. “Eu saía de casa e não gostava. Não é que as pessoas botam para baixo, mas fazem comentários que, para um ‘esclerosado’, não é bom de ouvir. ‘Sabia que minha tia teve esclerose e morreu?’. Pois é. Mas eu não sou sua tia e não vou morrer!”, relatou.

Ao longo dos anos, Claudia Rodrigues chegou a passar por tratamentos diversos e foi internada algumas vezes. Ela chegou a vender um apartamento que tinha para cobrir seus custos, e tentou se submeter a tratamentos experimentais sem comprovação científica.

Ludmila Dayer e a esclerose múltipla

A atriz que esteve no elenco de novelas como Corpo Dourado (1998), Malhação (2001) e Senhora do Destino (2004) revelou o diagnóstico de esclerose múltipla em setembro de 2022. Segundo ela, os problemas teriam começado a lhe chamar atenção em 2020. “Era um sintoma atrás do outro e, por isso, fui procurar o médico. Não conseguia enxergar direito, minha fala não acompanhava os meus pensamentos, tinha problemas de memória e muitas dores no corpo. Ia de um cômodo para o outro e não lembrava o que tinha ido fazer”, contou em live no Instagram, à época.

Em março de 2023, ela compartilhou resultados bons em um exame de sangue, destacando: “Muito, mas muito feliz. Grata à vida e orgulhosa de mim. A minha força vem da natureza, da minha família e da minha fé. Mandando por aqui um pouco dessa minha alegria pra quem está precisando de uma força”.