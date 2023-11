Cultura Erasmo Carlos: viúva preserva pilha de jornais e quadro embrulhado desde a morte do cantor

Fernanda Esteves, a viúva de Erasmo Carlos, relevou que guarda uma pilha de jornais do cantor e que mantém embrulhado um quadro que ele recebeu antes de morrer no apartamento em Leblon, no Rio de Janeiro, em que os dois moravam. O artista morreu em novembro de 2022, aos 81 anos, vítima de síndrome edemigênica.

Fernanda, de 33 anos, conversou com a TV Aparecida em uma reportagem sobre luto no início do mês. Ela explicou que Erasmo gostava de ler o jornal impresso e que, por isso, guardou uma pilha de jornais que foram chegando após a morte dele.

“Erasmo passou 36 dias internado e ler jornal era uma coisa que não podia faltar na rotina dele. Onde quer que ele estivesse no Brasil, ele precisava ler o jornal porque ele queria se inteirar das notícia. Era um hábito, iniciava o dia assim”, contou.

“Nesses 36 dias internado, ele não estava se sentindo bem, então ele não queria ler o jornal. Eu oferecia e ele falava não. Na última semana de vida dele, a gente renovou a assinatura do jornal e Erasmo falou: Guarde os exemplares dessa semana, porque eu vou ter alta na quarta-feira, então guarda que eu vou ler quando chegar”, continuou.

“E eu guardei daquela semana. Ele morreu, e a assinatura continuou, e os jornais continuaram chegando. E eu fui colocando todos ali porque ai eu já não conseguia não guardar mais. Fui colocando todos eles em uma pilha. Comecei a ver que essa pilha representava a falta dele para mim”, disse.

Fernanda também contou que um quadro que Erasmo recebeu de presente antes de morrer permanece embrulhado. “Consigo me situar no dia a dia quando chego aqui e o meu jornal está ali, o quadro está fechado. Falo que ainda está faltando o Erasmo, mas alguma coisa dele ainda está aqui”, explicou.

O casal havia se mudado para o apartamento apenas dois meses antes da morte do cantor. Os dois estavam juntos há 13 anos. Ele morreu no dia 22 de novembro de 2022, aos 81 anos de idade.