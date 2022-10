Cultura Erasmo Carlos segue internado em hospital do Rio de Janeiro

O cantor e compositor Erasmo Carlos, de 81 anos, segue internado no Hospital Barra DOr, de acordo com boletim médico. “O paciente encontra-se internado com quadro de síndrome edemigênica, sendo submetido à exames complementares e ajuste terapêutico”, diz a nota.

Segundo o hospital, o cantor tem quadro clínico estável, está acordado, lúcido, andando e com previsão de alta nos próximos dias. Erasmo está sendo acompanhado pelo médico Walter Homena. O compositor tem previsão de receber alta nos próximos dias, de acordo com a nota do hospital, que fica na Barra da Tijuca, zona Oeste do Rio de Janeiro

A síndrome edemigênica caracteriza-se pelo aumento do volume de líquido extravascular, ou seja, fora dos vasos sanguíneos. A síndrome provoca edemas no corpo por conta da retenção de líquidos. As causas podem ser variadas: cardíacas, renais, hepáticas, hormonais, vasculares.

Erasmo tinha shows marcados para novembro nos Estados Unidos. No dia 4, ele se apresentaria em Orlando. No dia 10, em Miami, mas precisou cancelar as apresentações.

Esta é a segunda hospitalização do artista em pouco mais de um ano. Em agosto de 2021, ele passou 8 dias em um hospital após ter se infectado com o coronavirus.

Em fevereiro, Erasmo Carlos lançou um novo álbum: O Futuro Pertence À… Jovem Guarda. O disco traz oito releituras de sucessos da época da Jovem Guarda que ficaram marcados na voz de outros cantores. São elas: Nasci Pra Chorar, O Ritmo da Chuva, Alguém na Multidão, O Tijolinho, Esqueça, A Volta, Devolva-Me e O Bom.