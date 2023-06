Erasmo Carlos: primeiro lançamento póstumo traz gravações de shows dos anos 1970

Na década de 1970, enquanto Roberto Carlos se firmava cada vez mais como um cantor essencialmente romântico, seu parceiro de fé e irmão camarada, Erasmo Carlos, seguia firme no propósito da juvenil Turma da Tijuca – que também incluía, entre outros, Tim Maia e Jorge Ben (ainda sem o Jor) – de fazer rocknroll.

É dessa fase os três álbuns digitais que a gravadora Discobertas lança nas plataformas digitais nesta sexta-feira, 2 de junho. O box Erasmo Carlos ao Vivo (Anos 70) traz gravações de três diferentes shows de Erasmo. O cantor e compositor, que morreu em novembro de 2022, aos 81 anos, conhecia os registros e supervisionou a edição do box (conheça o repertório completo mais abaixo).

O primeiro dos álbuns é de 1975, gravado com acompanhamento da Cia Paulista de Rock, em São Paulo. Entre clássicos dos tempos da Jovem Guarda, Erasmo canta algumas músicas que estão no álbum Projeto Salva Terra, do ano anterior. São canções que, na coleção de sucessos da dupla Roberto-Erasmo, ficaram menos conhecidas, como Haroldo, o Robot Doméstico e A Lenda de Bob Nelson.

Com letra em inglês quase inteligível, Bolas Azuis é cantada e tocada por Erasmo no melhor estilo rocknroll.

O segundo álbum, com o registro de um show apresentado por Erasmo em 1977, no MAM do Rio de Janeiro, traz apenas seis músicas. O artista canta É Proibido Fumar, Festa de Arromba e Negro Gato acompanhado pela banda A Bolha, um dos principais grupos de rock da música brasileira – eles tocaram também com nomes como Gal Costa e Raul Seixas.

Por fim, o registro de 1979, gravado na lendária boate Biblos, no Rio, tem sucessos como Coqueiro Verde, Cachaça Mecânica (uma das canções mais impressionantes de Erasmo pelo seu caráter filosófico) e a melancólica Sentado à Beira do Caminho.

Marcelos Froes, proprietário da Discobertas, que produziu o box com supervisão de Erasmo e Leo Esteves, filho do compositor, contou ao Estadão que arrematou o material registrado em fitas cassetes há alguns anos. Ele diz que os shows foram gravados por técnicos de som, embora de forma amadora, com a qualidade que a época permitia. Erasmo teve contato com as fitas no ano de 2017.

“Erasmo adorou quando eu mostrei para ele. Fiquei receoso que ele não iria curtir a qualidade do som. Mas ele entendeu que o lance era rocknroll, que era algo para os fãs dele. Ele aprovou totalmente”, conta Froes, que começou a trabalhar em projetos de Erasmo nos anos 1990, de quem se tornou amigo.

O produtor ressalta que, para além dos DVD s que Erasmo gravou nos anos 2000, esses são um dos poucos registros ao vivo conhecidos de Erasmo. “São bem legais. Mostram Erasmo em uma fase em que ele declarava que não curtia fazer shows, algo que mudaria nos anos 1980?.

Em material distribuído para a imprensa, Leo Esteves comentou o lançamento com os registros do pai.

“Tremendão puro na sua essência. Considero o momento mais criativo do Erasmo, como cantor e compositor. Toda a explosão de informações – como casamento, família, problemas existenciais, experiência com as drogas A ebulição desse gênio, que tenho orgulho de chamar de pai, está resumida neste lançamento comemorando o seu aniversário. Viva Erasmo!”

O box Erasmo Carlos ao Vivo (Anos 70) chegará às plataformas de música para comemorar os 82 anos de Erasmo, que faria aniversário no dia 5 de junho.

Confira o repertório dos três álbuns:

Disco 1 – 1975

01 – O Homem da Motocicleta (Motorcyle Man)

03 – Haroldo, o Robot Doméstico

04 – Minha Fama de Mau

05 – Vem Quente Que Eu Estou Fervendo

06 – Você Me Acende (You Turn Me On)

07 – A Lenda de Bob Nelson

08 – Sou Uma Criança, Não Entendo Nada

09 – Bolas Azuis

Disco 2 – 1977

01 – Negro Gato

02 – Análise Descontraída

03 – Você Me Acende (You Turn Me On)

04 – Filho Único

05 – É Proibido Fumar

06 – Festa de Arromba

Disco 3 – 1979

01 – Coqueiro Verde

02 – Cachaça Mecânica

03 – Sentado à Beira do Caminho

04 – Panorama Ecológico

05 – Medley Jovem Guarda

O Caderninho

Minha Fama de Mau

Festa de Arromba

06 – Café da Manhã

07 – Queremos Saber

08 – Os Sete Gatinhos

09 – Meu Ego

10 – Quero Voltar

Jovens Tardes de Domingo

02 – É Proibido Fuma