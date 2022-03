‘Envolver’: Fãs de Anitta se reúnem em 8 cidades para desafio do single

A ansiedade dos brasileiros para Anitta alcançar o 1º lugar do Top Global no Spotify com Envolver está alta. Os fãs da cantora estão empenhados em tornar a música a primeira do ranking e até fizeram um “flash mob”, passando por oito cidades do País: São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Vitória, Recife, Fortaleza, Belo Horizonte e Salvador.

O grupo fez o “Envolver Challenge” e dançou nas ruas de cada cidade. Eles conseguiram, literalmente, parar o trânsito. O hit já está na segunda posição do ranking. O vídeo da ação foi compartilhado no perfil oficial da Central de Fãs da cantora.

Com mais de 500 mil visualizações, o vídeo mostra as pessoas dançando no meio da rua, dentro do metrô e na orla de algumas praias. Segurando cartazes escrito “El paso de Anitta”, como o desafio ficou conhecido, o “flash mob” conquistou atenção de várias pessoas que passavam pelos locais.

Além do grupo de fãs, alguns internautas têm usado o Twitter para comemorar cada avanço de Anitta no Top Global. Uma seguidora personalizou o meme da Mônica, da Turma da Mônica, com as cores do clipe de Envolver e compartilhou em resposta ao tweet da cantora. “O Mundo tá muito envolvido”, escreveu.

Em outra publicação no Twitter, uma internauta colocou a brasileira como uma rainha e segurando uma espada para “abençoar” outra pessoa com o ritmo de Envolver: “Eu, Anitta, te declaro envolvido”.

Um professor recebeu mensagem de sua aluna cobrando uma promessa que ele fez. Segundo o print que foi publicado no Twitter, ela teria escutado a música da cantora brasileira em troca da aula acabar mais cedo. Para o azar da aluna, o professor confirmou que a aula seguiria no horário normal. “Se eu perder essa aluna, eu nunca vou me perdoar. Anitta, quero que você pague meu aluguel”, brincou.

Outro fã da brasileira demonstrou que está fazendo sua parte na missão de tornar Envolver a primeira no ranking. “Esse #1 vai ser seu, mamãe”, escreveu em resposta à cantora.

Outra internauta brincou que agora está todo mundo falando em ouvir a música, mas que a verdade vai aparecer na retrospectiva que o Spotify lança todo final do ano. “No final do ano teremos a hora da verdade. Na retrospectiva a gente vai ver quem realmente ouviu Envolver e quem não ajudou nos plays! Bora, Brasil… Vamos pro topo”, escreveu.