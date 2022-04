Cultura ‘Envolver’: Anitta foi a artista mais assistida no mundo na última semana

Anitta acabou de conquistar mais um recorde para o Brasil. Dessa vez, Envolver foi o clipe mais assistido no YouTube no mundo nesta última semana.

Segundo o YouTube, o hit da cantora chegou a 140 milhões de visualizações. O vídeo está em alta na plataforma há mais de sete semanas.

“São mais de 140 milhões de visualizações do videoclipe, realmente um fenômeno que envolveu o mundo inteiro”, comunicou Walter Venício, gerente de parcerias musicais do YouTube Music para a América Latina.

Ela realmente conquistou o mundo. Na segunda-feira, 28 de março, a música entrou para o Top 5 das duas paradas globais da Billboard. Antes disso, na sexta, 25, ela se tornou a primeira cantora latina a ser a mais ouvida do mundo no Spotify, também com Envolver.