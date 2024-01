Envolto em polêmicas, filme ‘Tudo Menos Você’ estreia nesta quinta

Sydney e Glen vivem um romance falso em “Todos Menos Você” – Foto: Divulgação/Sony Pictures

Estreia nesta quinta-feira (25) a comédia romântica “Tudo Menos Você”, estrelada por Sydney Sweeney e Glen Powell, que tiveram seus nomes envoltos em polêmicas durante as gravações. Na trama, eles vivem uma relação de amor e ódio que promete “incendiar as telonas”.

Conversas até o amanhecer e uma química explosiva com o homem dos sonhos. Tudo caminhava para um primeiro encontro incrível, mas o que era fogo ardente virou um banho de água fria.

Na trama inspirada na comédia “Muito Barulho por Nada”, de Shakespeare, Bea, interpretada por Sydney Sweeney, estrela de Euphoria e The White Lotus, conhece Ben (Glen Powell) em um café. A atração dos dois é instantânea, e depois de um primeiro encontro aparentemente perfeito, um mal-entendido transforma o potencial casal em inimigos declarados.

Mas o destino os coloca como convidados no mesmo casamento na Austrália, e se eles não se entenderem, vão arruinar tudo para todos. Então eles fazem o que dois adultos maduros que estão sendo pressionados pela família fariam: fingem estar juntos.

Com direção de Will Gluck, a comédia romântica chega aos cinemas trazendo um prato cheio para os fãs do gênero: um casal com uma química explosiva, cenas hilárias e situações absurdas que só o amor é capaz de proporcionar.

POLÊMICAS. “Tudo Menos Você” já tinha virado alvo de notícias antes mesmo da estreia. Rumores sobre um possível relacionamento entre Sydney e Glen nos bastidores se iniciaram desde a divulgação das primeiras imagens das gravações do filme. O boato foi reforçado com o término de Powell com a modelo Gigi Paris em abril.

De acordo com os atores, no entanto, as especulações não são reais. Sydney é noiva do empresário Jonathan Davino e vê os rumores como algo positivo. “Quer dizer, vendemos uma comédia romântica”, disse em entrevista à Revista People. As teorias de protagonistas que desenvolvem um relacionamento sempre estiveram envoltas em produções do gênero.

Tanto a atriz quanto o ator acreditam que as especulações surgiram porque estava nítido o entrosamento e conexão entre os dois durante as gravações. “Acho que as pessoas viram o quanto estávamos nos divertindo”, disse.

Glen também aponta Sydney como um fenômeno nas redes sociais. “Sempre que você está perto de Sydney, percebo que você recebe toda a força da fama dela. Mas veja, a melhor parte disso é que nos amamos de verdade e nos respeitamos”, disse à People.