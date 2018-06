Entidades anunciam Festa das Nações 2018 de Nova Odessa

Representantes das entidades assistenciais de Nova Odessa se reuniram com o prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza na terça-feira (19) para anunciar a Festa das Nações 2018, que vai acontecer nos dias 12,13 e 14 de outubro. Evento tradicional no município, a festa conta com a participação de entidades que realizam diversos serviços para a população.

No encontro, Bill explicou detalhadamente os motivos que impedem a administração municipal de ajudar financeiramente na organização do evento, que caberá exclusivamente às entidades. Elas, por sua vez, expuseram a necessidade de se manter a cobrança de ingresso para cobrir os gastos com a estrutura, que é grande e complexa. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

“Estamos aqui dando uma satisfação a todos vocês, de que nós não vamos poder participar financeiramente do processo este ano. Situações pontuais, nós nos comprometemos a ajudar. Agora, somos iguais a todos vocês: precisamos fechar as contas”, explicou Bill.

Representantes

Também participaram da reunião a vereadora e presidente da Câmara, Carla Lucena, o vereador Ângelo Roberto Réstio, o Nenê Réstio e o diretor de Cultura, Cícero Edno.

Além deles, estiveram presentes os representantes das entidades responsáveis pela Festa das Nações: Maria de Fátima Dalmédico de Godoy, a Chiquita (APAE); Ivonete Antunes (Comunidade Geriátrica); João Zaramelo Neto (presidente da comissão organizadora e membro do Rotary Club); Tatiana Zacharias Miguez (Casa Amigos do Casulo); Emerson Príncipe Padela (Rotary Club); Rogério Melo (Associação Espírita Caminho de Damasco); Manoel Silveira Pinheiro, (SOS-Serviço de Orientação e Solidariedade); Daniel Carlos Tavares (Apadano); Carlos Alberto Raugust (Apnen) e Clebson Ferreira (Lions Clube).

Também participam da Festa das Nações a Avano (Associação Vicentina Assistencial de Nova Odessa), a AAANO (Associação de Amigos dos Animais de Nova Odessa) e a Comunidade Leta.

Presidente da comissão organizadora da Festa das Nações, João Zaramelo Neto fez questão de esclarecer que o dinheiro do ingresso não fica com as entidades e que é usado exclusivamente para cobrir os custos com a estrutura.

“Ouvimos do prefeito Bill uma satisfação de que a prefeitura financeiramente não tem condições de nos ajudar este ano, mas continuará ajudando de outras formas. Importante deixar bem claro que o ingresso serve apenas para cobrir os custos da estrutura da festa”, frisou.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.