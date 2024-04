Entenda o rompimento entre Davi e Beatriz, ex-aliados que se enfrentam em Paredão no ‘BBB 24’

Davi e Beatriz se tornaram protagonistas de uma grande briga nesta reta final do Big Brother Brasil 24. Os dois tentaram se resolver e acabaram brigando mais uma vez.

O conflito começou durante o Sincerão na segunda-feira, 8, Davi deu o rótulo de “egoísta” para Bia. Com isso, eles discutiram ao longo da madrugada. “Falou de mim, vai me ouvir falar”, disse a vendedora do Brás.

A briga não se resolveu e, na verdade, rendeu durante a terça-feira. À tarde, Davi procurou Bia para conversar e eles começaram um diálogo, que rapidamente se intensificou.

Do lado de fora da casa, Beatriz acusou o baiano de querer ser “o dono da razão” e, em contrapartida, o motorista reforçou que ela seria egoísta. “É tão egoísta que só quer falar”, disse ele.

Aos gritos, eles trocaram farpas enquanto outros brothers ouviam. “Você é uma sacola de vacilo. É uma criança”, reforçou Davi. “Meu jeito incomoda mesmo”, respondeu Beatriz.

Eles seguiram discutindo dentro da casa, na frente de Isabelle, Matteus e Buda. Pra Davi, a sister era “VTzeira” e tinha atitudes infantis. “Eu sei quem eu sou”, respondeu Bia.

A longa briga entre os dois se tornou um dos assuntos mais comentados no X (antigo Twitter). Além dos nomes dos participantes, a hashtag “Fora Bia” também passou pelos Trending Topics.

Beatriz: Acabou para mim

Depois do conflito, Bia conversou com Alane. “Eu cavei minha própria eliminação”, disse a paulista.

“Só a confusão que a gente teve, o desentendimento… se ele é amado lá fora, acabou para mim”, reforçou.

Alane discordou. “E se você é amada, acabou para ele. Pensa assim”, analisou.

Ex-aliados no mesmo Paredão

Já à noite, a formação do Paredão complicou mais a relação dos dois. Indicado pelo líder Matteus, o baiano teve direito a um contragolpe, puxando Beatriz para a berlinda. Assim, o Paredão ficou entre os dois ex-aliados e Isabelle.

Por isso, o baiano procurou a vendedora do Brás para desejar boa sorte, mas ela não quis trégua. “Estou muito magoada”, respondeu Bia. “Tem atitude que dói até mais que um voto na pessoa.”

“Por favor, não me procure mais. Eu já falei isso pela segunda vez. Eu sou idiota que ainda venho e escuto. Não me procure mais”, continuou.

Magoados, Davi e Beatriz falaram sobre o assunto separadamente com seus aliados. Em conversa com Isabelle e Alane, Bia declarou que pretende ir ao confessionário caso o motorista a procure para conversar de novo. “Vou falar com a produção: Tá me perturbando, tá vindo atrás de mim o tempo todo”, disse.

“Não quero que venha atrás de mim falar comigo, não sou obrigada a falar com ele”, reforçou.