Entenda as acusações e pedidos de desculpas entre Maya Massafera e revista

A produtora de moda e influenciadora Maya Massafera foi a capa do especial Vogue Pride digital, publicado na sexta-feira, 31. Mas, após a divulgação, Maya, por meio de suas redes sociais, afirmou ter sido enganada pela revista, que prometeu a capa da edição impressa. “Um momento que estava sendo um sonho virou enganação e mentira pra usar minha imagem e minha causa no mês da diversidade”. reclamou.

Na mesma publicação, Maya proíbe o uso de suas fotos e conta que em diferentes momentos ao longo de todo trabalho foi confirmado pelos responsáveis da edição que o editorial era para a revista impressa.

Após a repercussão, na noite do sábado, dia 1º, a influenciadora escreveu um pedido de desculpas à equipe envolvida no editorial e autorizou o uso de sua imagem. “Se a revista quiser usar o material que já está feito, tá tudo bem. Outras pessoas trabalharam nisso. São pessoas que eu admiro muito e peço desculpas pra elas”.

Por sua vez, a Vogue afirmou nunca ter negociado a capa impressa, mas que “em respeito ao desejo expresso por Maya”, o material foi incluído na versão impressa.

Maya publicou em seu perfil do Instagram as imagens feitas para a Vogue e escreveu: “Essa capa mesmo não tendo saído como o combinado e prometido é resultado do trabalho de um time excepcional. Um time que me fez sentir especial, linda e respeitada”.

Na edição, a revista divulgou uma carta aberta escrita por Maya, que conta pela primeira vez à imprensa mais detalhes sobre seu processo de transição de gênero, iniciado em outubro de 2023.

“Tenho vontade de me olhar no espelho, de sair de casa e de viver. Ao mesmo tempo, tenho muito medo e uma disforia, porque sair de casa se tornou um evento. As pessoas querem ver se estou realmente feminina, o que mais mudou em mim e como está o meu corpo. Até meus amigos têm essa curiosidade e sei que não é por mal – mas estou exausta. Temos que entender que somos únicas”.

A influenciadora escolheu passar por esse processo de forma privada, ficou meses sem compartilhar nada sobre a transição em suas redes sociais até que houve o vazamento na mídia, forçando-a se posicionar antes do que ela mesma pretendia.

Até a publicação desta matéria, a carta aberta divulgada pela Vogue, foi o mais próximo de uma entrevista concedida por Maya após a transição. A também youtuber realizou uma cirurgia da voz, e explicou que houve complicações e que, por isso, tem optado por dar entrevistas e fazer publicações em suas redes apenas por texto, preservando sua voz até que ela esteja completamente recuperada.