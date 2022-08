Cultura ‘Enola Holmes 2’, com Millie Bobby Brown, ganha data de estreia na Netflix

Millie Bobby Brown volta a interpretar a irmão mais nova e brilhante do detetive Sherlock (Henry Cavill), no filme Enola Holmes 2, que teve data de estreia divulgada pela Netflix. A nova aventura da garota chega à plataforma no dia 4 de novembro.

Baseado na série de livros de Nancy Springer, o novo filme traz a jovem e Enola (Millie) envolvida com seu primeiro caso oficial como detetive particular. Sua missão é encontrar uma garota desaparecida, mas o mistério pode ser mais complexo envolvendo uma perigosa conspiração contra a jovem rebelde.

Para resolver a situação, Enola precisará de ajuda e, para isso, contará com o irmão famoso, Sherlock, além de outras figuras que serão importantes na trama. Ainda no elenco Sam Claflin, Helena Bonham Carter, Louis Partridge e Susan Wokoma.