‘Engolidora’ de espadas profissional quebra dois recordes mundiais e impressiona público

Uma “engolidora” de espadas profissional impressionou o público do programa Lo Show dei Record, gravado na Itália em parceria com Guinness World Records, o Livro dos Recordes, ao quebrar dois recordes mundiais.

A americana Heather Holliday bateu as marcas de espada com tubo de néon mais longo engolido, com 54,4 cm, e maior curva em uma espada engolida enquanto sentada, com um ângulo de 90 graus.

“Engolir a espada curvada é diferente e único para mim porque sou a única pessoa que faz isso deitada”, disse Heather em um vídeo gravado pelo Guinness. Geralmente, o truque é feito em pé, inclinando-se para o lado, mas ela preferiu inovar e realizá-lo deitada.

Já o outro truque é feito com um lâmpada de néon de vidro que fica dentro da espada. “É muito perigoso. Há gases neon passando por aqui, e é vidro – um passo em falso e ele vai quebrar dentro de mim”, explicou Heather.

Além dos recordes, ela realizou diversas “acrobacias” com as espadas no palco do programa. Uma delas inclui colocar seis espadas alinhadas de uma vez só na garganta. Segundo a engolidora, ela se diferencia ao fazer este truque com as espadas soltas, e não amarradas como costuma ser feito.