‘Engenheiro Fantasma’, de Fabrício Corsaletti, é o livro do ano pelo Jabuti

Os vencedores da 65.ª edição do Prêmio Jabuti foram anunciados na terça-feira, 5. A cerimônia, que prestou homenagem ao escritor Pedro Bandeira, autor de clássicos infantojuvenis, aconteceu no Teatro Municipal e foi transmitida no canal da Câmara Brasileira do Livro (CBL) no YouTube.

O ganhador do Livro do Ano, Fabrício Corsaletti, por Engenheiro Fantasma (Companhia das Letras), foi premiado com R$ 70 mil e, em uma novidade nesta edição, também receberá passagens e hotel para participar da Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha.

Nesta quinta-feira, 7, às 19h, Corsaletti volta ao Municipal para encerrar a edição deste ano do projeto Encontros com Autores, que reuniu alguns dos vários premiados recentes pelo Jabuti. A entrada é gratuita e o bate-papo será mediado pelo curador do Jabuti, Hubert Alquéres, e pela presidente da Câmara, Sevani Matos.

Ruy Castro foi o vencedor da categoria Melhor Romance Literário com o livro Os Perigos do Imperador: Um Romance do Segundo Reinado. Os ganhadores recebem R$ 5 mil cada um.

Uma das mais tradicionais premiações literárias do País, com 4.245 obras inscritas (uma ligeira queda em relação ao ano passado, com 4.920 obras), ela é dividida em quatro eixos: Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação.

Em Os Perigos do Imperador, Ruy Castro mistura reconstituição histórica e ficção para narrar uma conspiração antimonarquista que tinha como alvo d. Pedro II.

O livro concorria com quatro outras obras – de Sérgio Rodrigues (A Vida Futura), Cristóvão Tezza (Beatriz e o Poeta), Patrícia Melo (Menos Que um) e Geovani Martins (Via Ápia).

O escritor estreante vencedor foi Paulo Fehlauer, autor de Extremo Oeste. Vencedor do 4.º Prêmio Cepe Nacional de Literatura, o romance tem como narrador um homem que, depois do desaparecimento de um amigo de infância, resolve mergulhar nos rastros da amizade, na tentativa de desvendar a sua história por trás do mistério.

Não ficção

Entre os livros de não ficção, destaque para o vencedor na categoria Biografias e Reportagem: Poder Camuflado – Os Militares e a Política, do Fim da Ditadura à Aliança com Bolsonaro, de Fabio Victor.

O ex-presidente também era tema de outro dos concorrentes na categoria: O Negócio do Jair: a História Proibida do Clã Bolsonaro, de Juliana Dal Piva. Vencedor no ano passado, Laurentino Gomes concorria com o terceiro volume de Escravidão; Chico Felliti, com Rainhas da Noite; e Lira Neto, com A Vacina Sem Revolta: a Luta de Rodolpho Theophilo Contra o Poder e a Peste.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.