Encabeçado por Marco Luque, humorístico ‘No Corre’, do Multishow, chega à Globo

Um único personagem pode abrir um gigantesco leque de possibilidades artísticas. Marco Luque vive exatamente essa realidade desde a criação do motoboy Jackson. O personagem cômico já passou pelos palcos do teatro, internet, participações fixas no “Altas Horas” e, por fim, ganhou enredo próprio na série “No Corre”, exibida no Multishow, e agora chega à grade da Globo, a partir de hoje, dia 28.

“Trazer o Jackson Faive para as telas da Globo, e ainda com novas aventuras no Multishow, é uma alegria e tanto. É uma oportunidade de unir meu trabalho com questões que a sociedade enfrenta, porque a realidade dos motoboys e motogirls é desafiadora, mas seguem sendo profissionais de muita garra todo dia”, explica Luque, que atualmente grava a segunda temporada inédita para o canal a cabo.

Gravado na capital paulista, a trama se passa no bairro da Mooca, quando Jackson Faive chega ao ponto de encontro de alguns de motoboys e se junta a eles. O personagem de Luque tem experiência no negócio de entregador e é cheio de causos para contar. Meio sem querer, acaba causando muitas confusões por entender tudo errado. “Eu sempre procuro entender um pouco do universo que estou me inserindo, de como é a vida daquele personagem e pegar algumas características marcantes para fazer a adaptação, para que eu possa trazer o humor do bem que eu sempre levo e dentro de um contexto de precariedade, como é o trabalho dos motoboys”, aponta o protagonista.

O enredo de “No Corre” ainda conta com alguns amigos fiéis de Jackson Faive. Nóia, papel de Cezar Maracujá, é seu amigo de ponto, um tanto paranoico, muito certinho e apaixonado por organização. Já o romântico Galante, de Thardelly Lima, é capaz de se apaixonar a cada entrega, mas tem um crush secreto em Lorona, vivida por Luciana Paes. Velozo, interpretado por Jhonny Klein, por sua vez, tira onda de cachorro louco, no entanto, não passa de um pinscher, que não mete medo em ninguém. “O Velozo é uma oportunidade de trabalhar com pessoas incríveis. É uma das melhores fases na minha vida”, vibra Klein.

As mulheres também ganham representação no grupo. Lorona é uma motogirl objetiva. Com talento para o mau humor e dona de uma pitada de cinismo, ela impõe respeito ao grupo, mas lá no fundo, até gosta dos colegas. Já Cleide, de Bruna Braga, é mãe solo e o cérebro do grupo; apesar das responsabilidades, faz questão de curtir a vida com muito bom humor.

“A gente está contando histórias ficcionais, mas baseadas em cotidianos muito reais e vai trazer essa aproximação com o público. O brasileiro vive fazendo corre, seja de moto, ou outro meio de transporte, até mesmo a pé. Todo mundo se encontrar ali de alguma forma”, analisa Bruna.

O elenco ainda conta com as participações especiais de Gaby Amarantos e Erico Brás. Ermelinda, interpretada pela cantora paraense, é uma ex-motogirl lendária, conhecida e respeitada na região. Casada com Bolonhesa, de Érico Brás, ela agora é uma mulher de negócios, gerente e única funcionária de um centro de distribuição. Além da dupla de atores, Édgar Vivar – o eterno Seu Barriga do seriado “Chaves” – também faz uma participação especial na sitcom. “Gravar com o Édgar Vivar foi maravilhoso. Fui quem mais interagiu com ele porque ele vinha cobrar o aluguel da minha personagem. A gente criou uma conexão linda tanto que, no dia do meu aniversário, ele cantou parabéns para mim. Ele é uma pessoa muito especial, muito amorosa, divertida e é apaixonado pelo Brasil”, relembra Gaby.

